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16:11   27 Июля 2019
Россия

Павелецкую площадь в Москве превратят в комфортное общественное пространство

Павелецкую площадь в Москве превратят в комфортное общественное пространство

Пока на Тверской радикальная либеральная оппозиция не оставляет попыток устроить незаконный митинг, комитет по архитектуре и градостроительству Москвы согласовал проект благоустройства Павелецкой площади, в результате которого она станет комфортным общественным пространством.

Об этом в субботу 27 июля сообщается на сайте столичной мэрии.

Проект предусматривает возведение прямо под площадью парковки на 270 мест и подземного торгового центра площадью 70 тысяч квадратных метров. На самой площади планируется сочетать общественные пространства и кафе с активными пешеходными потоками.

Кроме того, на площади будет высажено много зелени.

«Проект выдержал планку качества, заданную благоустройством Москвы последних лет», - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, слова которого приводит издание «Вечерняя Москва».  

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #общество #благоустройство

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