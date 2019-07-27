Павелецкую площадь в Москве превратят в комфортное общественное пространство

Пока на Тверской радикальная либеральная оппозиция не оставляет попыток устроить незаконный митинг, комитет по архитектуре и градостроительству Москвы согласовал проект благоустройства Павелецкой площади, в результате которого она станет комфортным общественным пространством.

Об этом в субботу 27 июля сообщается на сайте столичной мэрии.

Проект предусматривает возведение прямо под площадью парковки на 270 мест и подземного торгового центра площадью 70 тысяч квадратных метров. На самой площади планируется сочетать общественные пространства и кафе с активными пешеходными потоками.

Кроме того, на площади будет высажено много зелени.