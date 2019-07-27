Значительное число задержанных подстрекателей на Тверской не имеют московской прописки

Порядка 295 человек задержаны за нарушения общественного порядка в ходе незаконного митинга в центре Москвы. Многие из задержанных не являются жителями столицы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Ранее СМИ писали о 30 задержанных.

Глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов в преддверии акции заявил, что полиция предпримет необходимые меры для обеспечения безопасности и общественного порядка. Он также напомнил, что за проведение несогласованных протестов можно получить штраф или оказаться под арестом. Кроме того, за неоднократные нарушения закона предусмотрена уголовная ответственность.

Сейчас сотрудники полиции патрулируют Тверскую улицу и близлежащие переулки, предупреждают собравшихся о незаконности их действий и просят не задерживаться. Некоторые из задержанных оказывали сопротивление.