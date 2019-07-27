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15:49   27 Июля 2019
Россия

Провокаторы на митинге в Москве распылили газ и прорвали оцепление

Провокаторы на митинге в Москве распылили газ и прорвали оцепление

Участники незаконного митинга в Москве прорвали полицейское оцепление в центре Москвы, оказавшись на проезжей части Тверской улицы.

Игнорируя просьбы стражей порядка разойтись, митингующие распылили газ и прорвали оцепление в сторону улицы Тверской. Шествие частично перекрывает движение транспорта. Росгвардейцам из-за распыленного газа пришлось надевать противогазы.

Стражи порядка оттесняют участников акции, задержания нарушителей порядка в центре столицы продолжаются. Кроме того, оцепление прорвано у магазина «Армения» на пересечении Тверской улицы и Тверского бульвара. Участники акции движутся в сторону мэрии города.

Ранее корреспондент «Политики сегодня» с места событий сообщал, что провокаторы в центре Москвы опрокинули забор и атаковали сотрудника органов правопорядка. Однако нападавший остался безнаказанным. 

Столичный главк МВД РФ не раз подчеркивал незаконность митинга в субботу, 27 июля. Глава ГУ ведомства по Москве генерал-лейтенант Олег Баранов отмечал, что стражи порядка имеют все необходимые полномочия, чтобы обеспечить безопасность горожан.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #митинг #оцепление

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