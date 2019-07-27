Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Бургерфест» стартовал в московском Парке Горького

«Бургерфест» стартовал в московском Парке Горького

 Оппозиционная тусовка на незаконном митинге в Москве состоит из приезжих и журналистов

Оппозиционная тусовка на незаконном митинге в Москве состоит из приезжих и журналистов
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

 Запуск японской коммерческой ракеты МОМО-4 закончился неудачей

Запуск японской коммерческой ракеты МОМО-4 закончился неудачей
«Бургерфест» стартовал в московском Парке Горького

«Бургерфест» стартовал в московском Парке Горького

 Оппозиционная тусовка на незаконном митинге в Москве состоит из приезжих и журналистов

Оппозиционная тусовка на незаконном митинге в Москве состоит из приезжих и журналистов
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

 Запуск японской коммерческой ракеты МОМО-4 закончился неудачей

Запуск японской коммерческой ракеты МОМО-4 закончился неудачей
15:51   27 Июля 2019
Россия

Путин в батискафе спустился к месту гибели подлодки Щ-308 в Финском заливе

Путин в батискафе спустился к месту гибели подлодки Щ-308 в Финском заливе

Российский лидер Владимир Путин в субботу, 27 июля, в батискафе погрузился на дно Финского залива. Там президент намерен осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 «Семга». Погружение на аппарате C-Explorer 3 должно продлиться примерно один час.

Глубина погружения под воду составляет порядка 50 метров. Планируется, что на месте трагедии один из водолазов установит памятную табличку при президенте. А после присутствующие почтят память погибших подводников минутой молчания.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#путин #подлодка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...