Путин в батискафе спустился к месту гибели подлодки Щ-308 в Финском заливе

Российский лидер Владимир Путин в субботу, 27 июля, в батискафе погрузился на дно Финского залива. Там президент намерен осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 «Семга». Погружение на аппарате C-Explorer 3 должно продлиться примерно один час.

Глубина погружения под воду составляет порядка 50 метров. Планируется, что на месте трагедии один из водолазов установит памятную табличку при президенте. А после присутствующие почтят память погибших подводников минутой молчания.