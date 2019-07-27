Транспортная ситуация на западе Москвы улучшится после запуска МЦД-1

После того, как участок Московского центрального диаметра Одинцово-Любня будет подключен к транспортной сети Москвы, центр и север столицы окажутся связаны с Можайским районом.

Об этом 27 июля сообщает издание «Москва Центр».

Для жителей Можайского района, которых насчитывается около 140 тысяч человек, а также для гостей Москва МЦД-1 заменит метро.

По словам заместителя московского мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, остановки диаметра будут оборудованы в полном соответствии со стандартами обслуживания пассажиров, при этом будут учтены потребности маломобильных граждан. Также будут благоустроены территории вокруг платформ диаметра – будут проложены пешеходные и велосипедные дорожки, и разбиты газоны.

Тверскую улицу в Москве также реконструировали в 2016-2017 году, добавив в деревьев, скамеек и газонов. 27 июля по ней не погулять. Радикальная оппозиция пытается устроить там митинг.