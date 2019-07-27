Полиция пресекает беспорядки на Тверской, задержаны 295 агрессивных хулиганов

Сотрудники правоохранительных органов задержали 295 человек во время незаконной акции в центре Москвы. Об этом 27 июля сообщили в ГУ МВД столицы.

Ранее сообщалось о 30 задержанных.

Глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов до начала акции заявил, что правоохранители сделают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность граждан. Он отметил, что проведение несанкционированного митинга грозит штрафом или арестом, а за неоднократные нарушения закона предусмотрена уголовная ответственность.

Сотрудники полиции патрулируют территорию, предупреждают собравшихся о незаконности их действий и просят не задерживаться на Тверской. Некоторые из задержанных оказывали сопротивление.