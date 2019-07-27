Актриса Вероника Никонова погибла на Аляске

Актриса и режиссер Вероника Никонова, наиболее известная по роли в картине «Брестская крепость», погибла на Аляске. Информацию подтвердил супруг 24-летней девушки Петр Маркелов.

На Аляску молодая пара поехала в свадебное путешествие. Они хотели добраться до заброшенного автобуса, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс, ставший героем книги Джона Кракауэра «В диких условиях».

На обратном пути при попытке переправиться через реку Текланика Веронику унесло сильным течением. Петр смог вытащить жену из воды, но спасти ее не удалось.

«Около 20 минут я повторял процедуру: делал массаж сердца, потом вдыхал воздух в легкие. Ноги и руки были холодные, но я продолжал делать в надежде, что сработает», — сказал он.

Вероника Никонова родилась в Минске, где окончила театральную школу. В 13 лет сыграла одну из главных ролей в фильме Александра Котта «Брестская крепость». Несколько лет назад она переехала в США.