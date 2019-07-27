Провокаторы на митинге на Тверской опрокинули забор и атаковали полицейского

Немногочисленность незаконного митинга на Тверской в поддержку экс-кандидатов в Мосгордумы его участники компенсировали накалом агрессии. Как сообщает корреспондент «Политики Сегодня», один из провокаторов исподтишка атаковал полицейского.

«Бросил что-то в шлем», - отметил он.

Полицейский атаки в итоге не заметил. Провокатор остался безнаказанным.

Позже на Тверской группа провокаторов опрокинула ограждения, а еще позже подстрекатели к беспорядкам распылили в толпе газ. Стражам порядка пришлось достать противогазы.

Ранее журналисты заметили, что на митинге «бойцы» блогера Алексея Навального, чьим людям отказали из-за заграничной недвижимости и брака в подписях в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, пользовались оранжевыми технологиями, а конкретно — приемом сцепка.

О незаконности митинга 27 июля на Тверской неоднократно предупреждал столичный главк МВД. Глава ГУ МВД по Москве генерал-лейтенант Олег Баранов сообщал, что у полиции есть все необходимые полномочия, чтобы обеспечить охрану правопорядка.