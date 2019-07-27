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 Оппозиционная тусовка на незаконном митинге в Москве состоит из приезжих и журналистов

Оппозиционная тусовка на незаконном митинге в Москве состоит из приезжих и журналистов
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15:20   27 Июля 2019
Политика

Провокаторы на митинге на Тверской опрокинули забор и атаковали полицейского

Провокаторы на митинге на Тверской опрокинули забор и атаковали полицейского

Немногочисленность незаконного митинга на Тверской в поддержку экс-кандидатов в Мосгордумы его участники компенсировали накалом агрессии. Как сообщает корреспондент «Политики Сегодня», один из провокаторов исподтишка атаковал полицейского. 

«Бросил что-то в шлем», - отметил он.

Полицейский атаки в итоге не заметил. Провокатор остался безнаказанным.

Позже на Тверской группа провокаторов опрокинула ограждения, а еще позже подстрекатели к беспорядкам распылили в толпе газ. Стражам порядка пришлось достать противогазы. 

Ранее журналисты заметили, что на митинге «бойцы» блогера Алексея Навального, чьим людям отказали из-за заграничной недвижимости и брака в подписях в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, пользовались оранжевыми технологиями, а конкретно — приемом сцепка. 

О незаконности митинга 27 июля на Тверской неоднократно предупреждал столичный главк МВД. Глава ГУ МВД по Москве генерал-лейтенант Олег Баранов сообщал, что у полиции есть все необходимые полномочия, чтобы обеспечить охрану правопорядка. 

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Автор: Антон Долохов
#митинг #полиция #тверская #мосгордума

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