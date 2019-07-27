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 Оппозиционная тусовка на незаконном митинге в Москве состоит из приезжих и журналистов

Оппозиционная тусовка на незаконном митинге в Москве состоит из приезжих и журналистов
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

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 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

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 Запуск японской коммерческой ракеты МОМО-4 закончился неудачей

Запуск японской коммерческой ракеты МОМО-4 закончился неудачей
15:20   27 Июля 2019
Россия

Четыре тематических площадки откроют на Тверской на День города в Москве

Четыре тематических площадки откроют на Тверской на День города в Москве

Предстоящий День Города в Москве традиционно будет отмечаться с размахом: Тверская улица, где сейчас радикальная оппозиция пытается собрать незаконный митинг, на время станет пешеходной и на ней будут открыты четыре площадки, которые познакомят москвичей с разными этапами истории ВДНХ.

Об этом, со ссылкой на представителей оргкомитета цикла уличных мероприятий «Московские сезоны. Сообщает в субботу 27 июля издание «Вести Подмосковья».

Напомним: ранее сообщалось, что главной темой Дня города, который будет праздноваться в Москве 7 и 8 сентября, станет 80-летний юбилей главного выставочного комплекса страны – ВДНХ.

На Тверской улице, будут открыты четыре тематических площадки «Рождение легенды», «Программа Возрождения», «Место встречи» и «Новая Эра». На каждой из которых посетителей будут ждать танцевальная и театральная программы в духе соответствующей эпохи. 

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #общество #тверская

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