Четыре тематических площадки откроют на Тверской на День города в Москве

Предстоящий День Города в Москве традиционно будет отмечаться с размахом: Тверская улица, где сейчас радикальная оппозиция пытается собрать незаконный митинг, на время станет пешеходной и на ней будут открыты четыре площадки, которые познакомят москвичей с разными этапами истории ВДНХ.

Об этом, со ссылкой на представителей оргкомитета цикла уличных мероприятий «Московские сезоны. Сообщает в субботу 27 июля издание «Вести Подмосковья».

Напомним: ранее сообщалось, что главной темой Дня города, который будет праздноваться в Москве 7 и 8 сентября, станет 80-летний юбилей главного выставочного комплекса страны – ВДНХ.

На Тверской улице, будут открыты четыре тематических площадки «Рождение легенды», «Программа Возрождения», «Место встречи» и «Новая Эра». На каждой из которых посетителей будут ждать танцевальная и театральная программы в духе соответствующей эпохи.