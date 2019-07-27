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15:14   27 Июля 2019
Россия

Жителей трех сел в Приамурье эвакуируют из-за паводка

Жителей трех сел в Приамурье эвакуируют из-за паводка

Спасатели эвакуируют жителей сразу трех сел Мазановского района Амурской области из-за паводка. Речь идет о населенных пунктах Угловое, Путятино и Таскино, которые находятся вдоль реки Селемджи.

Эвакуированы уже 980 человек. Ранее министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский сообщил, что 27-28 июля паводок может подтопить 14 населенных пунктов, в которых живут более 1,2 тысячи человек.

В четверг, 25 июля, власти Амурской области ввели режим ЧС из-за того, что вызванный обильными осадками паводок привел к подтоплению ряда территорий.

Военные проводят работы по защите населенных пунктов. В частности, население оповещают о возможном развитии паводковой ситуации, местах расположения пунктов эвакуации и пунктов временного размещения, порядке действий при угрозе подтопления и эвакуации.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#приамурье #паводок #эвакуация #чс

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