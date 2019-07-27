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15:54   27 Июля 2019
Россия

«Союзмультфильм» вернет Чебурашку на родину из Японии

«Союзмультфильм» вернет Чебурашку на родину из Японии

На молодежном форуме деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» выступил художник-постановщик киностудии «Союзмультфильм» Юрий Пронин и рассказал о том, что анимационная студия намерена выпустить новые картины с участием уже знакомых персонажей в 3D.

«И поверьте, все самые известные бренды, такие как "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Попугай Кеша", они уже существуют в 3D, так как я художник по персонажам. Они про запас уже есть, и наши продюсеры уже ищут варианты реализации», — сказал он.

Беседуя с корреспондентом «Политики Сегодня» художник отметил, что новые мультики не будут базироваться на «золотой коллекции» студии, а совсем наоборот — «Союзмультфильм» представит зрителю новые оригинальные сюжеты.

«Никаких ремейков, мы за новые картины», — говорит Пронин.

У аниматоров есть концепты персонажей: осталось задуматься над форматом, в котором можно будет воплотить идеи.

«Гена, Кеша, Волк и Заяц, Малыш и Карлсон и другие персонажи есть в объеме и ждут своего часа. А продюсеры «СМФ» («Союзмультфильм» — прим.ред.)  находятся в поиске формата», — рассказал нашему корреспонденту Пронин.

Другое дело озвучка — многих актеров, голосами которых говорили уже нет в живых, посетовал художник. Или они уже в возрасте.

«Остаются только имитаторы», — разводит руками Пронин.

«Союзмульфильм» вернет Чебурашку на родину

На вопрос редакции о правах на известного персонажа студии — Чебурашку, которые выкупила у писателя Эдуарда Успенского японская компания SP International, Пронин ответил, что «Союзмультфильм» может что-нибудь придумать.

«С правами на Чебурашку Успенский, конечно, погорячился, но надежда есть!— смеется Пронин. — Не знаю, не уверен, что их выкупят обратно... Но я верю в наших продюсеров, что они что-нибудь придумают».

В 2003 году на токийской международной ярмарке анимации японская фирма SP International приобрела право на использование Чебурашки в своих картинах на 20 лет вперед. В мае 2010 года японцы заново сняли мультфильм «Крокодил Гена», а также сделали два новых кукольных мультфильма «Чебурашка и цирк» и «Советы Шапокляк». Японским зрителям так полюбился ушастый зверек, что было принято решение нарисовать аниме по мотивам произведений Успенского. Мультсериал состоял из 26 эпизодов, который показывали на телеканале TV Tokio.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #общество #таврида #союзмультфильм

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