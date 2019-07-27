Полиция задержала 30 подстрекателей к беспорядкам на незаконном митинге в Москве

Полиция задержала минимум 30 человек в ходе несогласованного митинга в Москве.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к задержаниям после неоднократных предупреждений о том, что акция незаконна, а также просьб не задерживаться на Тверской и не мешать проходу граждан. Некоторые из задержанных оказывали сопротивление.

Глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов ранее заявил, что полиция сделает все необходимое, чтобы обеспечить безопасность граждан. По его словам, проведение несанкционированной акции грозит штрафом или арестом, а за неоднократные нарушения закона предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации нескольким кандидатам в Мосгордуму, включая Любовь Соболь, Илью Яшина, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова и других. Причина — большое количество недействительных подписей. Кроме того, Соболь сдала в МГИК неправильно оформленную справку о своей заграничной недвижимости. Обжаловать отказ в регистрации они вторую неделю подряд безуспешно пытаются на улицах.