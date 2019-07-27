Провокаторы на Тверской воспользовались технологиями оранжевых революций, устроив «сцепку»

Собравшиеся на несанкционированную акцию в центре Москвы формируют профессиональную сцепку. Соответствующие снимки с места событий появились в Telegram-канале «Лесонавал». Такие действия явно свидетельствуют о том, что акция была четко организована заранее.

Накануне, 26 июля в Telegram также появилась методичка, распространяемая командой скандально известного блогера Алексея Навального. На нескольких листах изложены четкие инструкции по рекрутингу и сбору потенциальных участников несогласованной акции, содержащая целый ряд манипулятивных приемов.

Ранее глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов сообщил, что полиция примет все необходимые меры для обеспечения порядка и безопасности граждан в ходе незаконного митинга в российской столице.

Известно, что ряду граждан, которые призывали выходит на незаконную акцию, вручены письменные предупреждения. Стражи порядка призывают граждан воздержаться от участия, а также подчеркивают, что за организацию подобных сборищ грозит штраф, административное, а в отдельных случаях и уголовное наказание.