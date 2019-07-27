Спортивный праздник проходит в Лужниках на 40 площадках

В то время пока пешеходное движение по Тверской ограничено, виной тому незаконный митинг, москвичей и гостей столицы ждут на празднике «Московский спорт в Лужниках», который проходит в субботу 27 июля в столице. Его участникам предлагают попробовать свои силы на 40 различных площадках, на которых представлены более 40 видов спорта от шахмат и пинг-понга до капоэйры и смешанных единоборств.

В 15:00 на главной сцене «Лужников» начнется концерт, вход на который будет доступен по бесплатным флаерам. Однако, главным событием традиционного спортивного праздника станут «Игры героев» и состязание Strongmаn Battle. В состязаниях атлетов участие примет почетный гость мероприятия Джефф Монсон.

Также москвичи проведут турнир по мини-футболу в трех возрастных группах, поиграют в стритбол и бадминтон, городки и шахматы, а также в настольный теннис и настольных хоккей.

На площадках школ бокса и восточных боевых искусств мастера спорта и действующие чемпионы мира проведут для гостей праздника демонстрации приемов и спаринги. Также будут проведены мероприятия для москвичей, интересующихся капоэйрой и трикингом, которые сочетают в себе элементы танца и боевых искусств.