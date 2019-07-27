В аэропорту «Внуково» открыли зону отдыха

Незаконный митинг в центре Москвы не повлиял на настроения пассажиров воздушной гавани «Внуково». В аэропорту 27 июля открылась новая VIP-зона для отдыха. Помещение расположено рядом фонтаном в зоне вылета. И представляет собой полноценный рекреационный центр.

В новой VIP-зоне можно, как сообщает пресс-служба аэропорта, отдохнуть в комфортных креслах, прочитать свежие новости из газет и журналов на нескольких языках мира. Также имеется небольшое кафе и бесплатный wi-fi.

VIP-зона предназначена для пассажиры международных рейсов. Класс и авиакомпания рейса - не важна. Принимают к оплате как банковские карты, так и наличные.