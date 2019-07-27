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Спортивный праздник проходит в Лужниках на 40 площадках

Спортивный праздник проходит в Лужниках на 40 площадках

 Полиция задержала 30 подстрекателей к беспорядкам на незаконном митинге в Москве

Полиция задержала 30 подстрекателей к беспорядкам на незаконном митинге в Москве
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

 Запуск японской коммерческой ракеты МОМО-4 закончился неудачей

Запуск японской коммерческой ракеты МОМО-4 закончился неудачей
14:22   27 Июля 2019
Общество

В аэропорту «Внуково» открыли зону отдыха

В аэропорту «Внуково» открыли зону отдыха

Незаконный митинг в центре Москвы не повлиял на настроения пассажиров воздушной гавани «Внуково». В аэропорту 27 июля открылась новая VIP-зона для отдыха. Помещение расположено рядом фонтаном в зоне вылета. И представляет собой полноценный рекреационный центр.

В новой VIP-зоне можно, как сообщает пресс-служба аэропорта, отдохнуть в комфортных креслах, прочитать свежие новости из газет и журналов на нескольких языках мира. Также имеется небольшое кафе и бесплатный wi-fi.

VIP-зона предназначена для пассажиры международных рейсов. Класс и авиакомпания рейса - не важна. Принимают к оплате как банковские карты, так и наличные.  

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Автор: Олег Королев
#москва #аэропорт #внуково

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