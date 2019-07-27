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14:25   27 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Военные учения Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии. В них примут участие более трех тысяч человек из 14 стран — членов и партнеров НАТО. Они завершатся 9 августа.

Глава Сил обороны Грузии Владимир Чачибая заявил, что нынешние учения отличаются от маневров прошлых лет тем, что в этом году будет как теоретическая, так и практическая части. Маневры пройдут на полигонах Орфоло (край Самцхе — Джавахети) и Вазиани (рядом с Тбилиси).

По словам министра обороны Грузии Левана Изория, целью маневров является увеличение оперативных способностей грузинских военных, повышение совместимости с военнослужащими НАТО и сохранение стабильности и мира в черноморском регионе. 

Agile Spirit проводятся с 2011 года и являются одной из составляющих сотрудничества Грузии с США и НАТО.  

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Автор: Виктория Разумовская
#нато #учения #грузия #армия и опк

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