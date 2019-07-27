Торжества на День города в Москве приурочат к юбилею ВДНХ

Празднование 872-летия Москвы в 2019 году будет посвящено юбилею главной выставки страны – ВДНХ, которой исполняется 80 лет.

Об этом в субботу, ссылаясь на организаторов торжеств, которые пройдут в столице 7 и 8 сентября, сообщает издание «Вечерняя Москва».

Как отмечается, в рамках празднования на четырех площадках на Тверской улице, а также на территории ВДНХ можно будет познакомиться с историей легендарного выставочного комплекса. На каждой из этих зон будет подготовлена программа по теме одного из этапов истории ВДНХ. Также для москвичей будут организованы концерты музыкальных групп и оркестров, бесплатные мастер-классы и спортивные тренировки.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что Мэри Москвы утвердила план тожественных мероприятий по случаю празднования Дня города в 2019 году. Как отмечалось, основные торжества пройдут в первую субботу осени, а на первое воскресенье намечены масштабные народные гуляния.