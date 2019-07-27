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13:53   27 Июля 2019
Россия

Полиция задержала Соболь за призывы участвовать в незаконном митинге в Москве

Полиция задержала Соболь за призывы участвовать в незаконном митинге в Москве

Юриста ФБК, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь задержали, когда она садилась в такси, чтобы поехать на незаконный митинг оппозиции на Тверской. Об этом сообщил в Twitter активист Алексей Миняйло. Протеже Навального доставили в Хамовнический суд.

Ранее полиция задержала другого незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова в Подмосковье. Поводом для задержания, как в случае с Соболь, стали призывы участвовать в незаконном митинге на Тверской. 

Ряд оппозиционных кандидатов, в том числе Соболь, не были допущены до выборов в Мосгордуму из-за большого количества поддельных подписей. Они провели 14 июля несогласованный митинг у здания Мосизбиркома и выступили с призывами выйти на незаконную акцию 27 июля.

Ранее правоохранительные органы, а также московские власти предупреждали, что митинг незаконный. В ГУ МВД по Москве пообещали, что стражи правопорядка предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #митинг #мосгордума #соболь

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