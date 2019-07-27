Прокуратура Москвы предостерегла жителей города от участия в незаконном митинге

Прокуратура столицы предостерегла москвичей от участия в несанкционированном митинге перед зданием мэрии.

«Как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — говорится в заявлении ведомства.

Сейчас сотрудники полиции на Тверской улице просят людей не задерживаться и проходить мимо.

Ранее глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов заявил, что полиция примет все меры, чтобы обеспечить безопасность граждан на незаконной акции протеста. Он отметил, что проведение несанкционированного митинга грозит штрафом или арестом, а за неоднократные нарушения закона предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации некоторым кандидатам в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий Гудков и другие. Причина — большое количество недействительных подписей. Кроме того, Соболь сдала в МГИК неправильно оформленную справку о своей заграничной недвижимости.