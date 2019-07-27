В Москву стягиваются войска для разгона незаконного митинга на Тверской

Военные машины, автобусы и спецсредства стягиваются к центру столицы. Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Наталья Елисеева считает, что такие меры предпринимаются для обеспечения безопасности во время незаконного митинга, который пытается организовать радикальная оппозиция.

«Призываю всех адекватных – НЕ выходите на несанкционированный митинг! Не становитесь пушечным мясом в руках оппов», – написала Елисеева в соцсетях.

Акцию протеста организовали ряд кандидатомв, которым Московская избирательная комиссия отказала в регистрации на предстоящих в сентябре выборах. Избиркомы не допустили Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Илью Яшина, Ивана Жданова и других к выборам из-за большого количества фальшивых подписей. Кроме того, Соболь сдала в МГИК неправильно оформленную справку о своей заграничной недвижимости.

Власти предупреждали жителей столицы об ответственности за участие в несанкционированной протестной акции. Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов заявил, что полиция примет все меры по обеспечению безопасности граждан.