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13:50   27 Июля 2019
Россия

Полиция Москвы усилила меры безопасности, чтобы не допустить провокаций на митинге

Полиция Москвы усилила меры безопасности, чтобы не допустить провокаций на митинге

Стражи порядка в российской столице предпринимают усиленные меры безопасности в центре Москвы в связи с планируемой незаконной акцией, которую в субботу намерены здесь собрать незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму.

На улицах дежурят усиленные наряды полиции в касках и бронежилетах. Также в центре видны более сотни автобусов полиции и Росгвардии и автобусы Мосгортранса с сотрудниками спецназа ОМОН.

Глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов заметил, что полиция примет все меры по обеспечению безопасности жителей и гостей города. Кроме того, отмечается, что призывающим к несанкционированной акции в Москве вручены письменные предупреждения о недопустимости их действий. Митинг не санкционирован властями, а потому не является законным. 

Также правоохранители просят граждан воздержаться от участия в митинге. Полиция готова жестко пресекать любые провокации.

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Автор: Петр Александров
#москва #митинг #меры безопасности #мосгордума

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