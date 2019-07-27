Команду Навального нужно изолировать от общества, считает депутат

Депутат Государственной думы РФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Светлана Бессараб сообщила, что полицейским необходимо жестко реагировать на беспорядки в ходе незаконных акций протеста. Ее слова приводит «ПолитЭксперт».

По мнению политика, члены команды скандально известного видеоблогера Алексея Навального должны быть изолированы от общества. Стражи порядка сделают все необходимое, чтобы исполнить свой долг и не допустить вовлечение в происходящее простых граждан. Полиции нельзя давать ни единого шанса нарушителям порядка, уверена она.

Ранее глава столичного главка МВД России Олег Баранов заявил, что сотрудники полиции примут все меры по обеспечению безопасности населения. Он также призвал граждан воздержаться от участия в несогласованной акции.

Кроме того, Баранов напомнил об ответственности, которая может грозить за проведение такой акции. За несанкционированный митинг можно получить штраф или отправиться под арест, а за неоднократные нарушения закона правонарушителя ждет уголовная ответственность.