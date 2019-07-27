Полиция задержала провокатора из Сочи на месте незаконного митинга в Москве

Первых пятерых провокаторов за два часа до старта незаконного митинга экс-кандидатов в Мосгордуму на Тверской задержала полиция. Один из них оказался жителем Сочи, в Москву он приехал специально для участия в несанкционированной акции.

О незаконности митинга на Тверской предупреждали власти Москвы и ГУ МВД России по Москве.

«Полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка», — говорилось в повторном сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Незаконный митинг на Тверской анонсировали ряд экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации из-за большого брака в подписях. Среди них - сын экс-депутата Госдумы Дмитрий Гудков и соратники блогера Алексея Навального - Иван Жданов, Илья Яшин и Любовь Соболь. Последнюю не зарегистрировали кандидатом не только из-за брака в подписях, но и заграничной недвижимости.