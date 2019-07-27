Соболь пытается выжать из провала на выборах максимум подачек от Запада

Провокации не допущенной до выборов в Московскую городскую думу Любови Соболь, которые та устроила в Мосгоризбиркоме, направлены на то, чтобы, согласно западной методичке, получить от сложившейся ситуации максимальное количество инфоповодов.

Такое мнение высказал в субботу руководитель центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, комментируя провокации, устроенные недавно юристом ФБК. Слова эксперта приводит информационное агентство «ПолитЭксперт».

В частности, в четверг Соболь сорвала заседание Московской городской избирательной комиссии, и заявила, что намерена остаться в здании и продолжить там якобы начатую еще 13 июля голодовку, если ей не дадут возможности встретиться с главой ЦИК России Эллой Памфиловой.

Сотрудникам МГИК пришлось вызвать полицию, после чего охранники вынесли скандалистку на улицу вместе с диваном, откуда ее доставили в ОВД.

Ранее Избирком обнаружил большое количество брака в подписных листах так называемых «независимых» кандидатов, что стало причиной отказа регистрировать их в качестве кандидатов на предстоящих выборах в Мосгордуму. В подписных листах Соболь, в частности, было обнаружено множество поддельных подписей, однако, она не согласилась с результатами проверки и организовала несколько абсурдных провокаций.

По мнению Олега Иванова, представители оппозиции изначально знали, что они не смогут выиграть выборы и они не пытались принять в них участие. Действуя по западным методичкам, они работают исключительно на то, чтобы создать «нужную картинку» для западной прессы. Кроме того, он добавил, что в рядах «независимых» кандидатов идет борьба за деньги опального олигарха Михаила Ходорковского.

«У них есть определенная внутренняя конкуренция за гранты Ходорковского и за гранты западных институтов, которые занимаются так называемой поддержкой мягкой силы, поддерживают так называемую «демократию» в России. Именно за это они и борются. Им выборы не интересны и не нужны», — подчеркнул Иванов.

Именно поэтому, добавил он, все они решили пиариться на теме якобы незаконного отказа в регистрации на выборах.

Соболь же, отметил эксперт, своими поступками нарушила конкретную статью Уголовного кодекса России, однако продолжает выставлять себя «жертвой», и делает это она преследую свои собственные цели, а не ради москвичей, которым не нужны во власти политики, устраивающие дебоши.