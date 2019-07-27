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 Полиция задержала 30 подстрекателей к беспорядкам на незаконном митинге в Москве

Полиция задержала 30 подстрекателей к беспорядкам на незаконном митинге в Москве
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13:34   27 Июля 2019
Россия

Оппозиция планирует прикрыться простыми москвичами как «живым щитом» на митинге в Москве

Оппозиция планирует прикрыться простыми москвичами как «живым щитом» на митинге в Москве

Российские СМИ пишут, что, по некоторым данным, сотрудники правоохранительных органов получили указание жестко пресекать провокации на несогласованном митинге в Москве. Оппозиция подставляет простых граждан, призывая их к нарушению закона.

Ранее власти предостерегли россиян от участия в несанкционированной акции. Людям напомнили об ответственности в случае нарушения закона. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок на акции будет обеспечен в соответствии с законодательством. 

Представители оппозиции призывают людей выйти на незаконный митинг после того, как некоторым из них отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Причиной, по которой московская комиссия не допустила их, является массовая подделка подписей и большой процент недействительных автографов. Также юрист ФБК Любовь Соболь сдала в МГИК неправильно оформленную справку о своей заграничной недвижимости.

Ранее глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов заявил, что полиция не допустит беспорядков и примет все меры по обеспечению безопасности граждан.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #митинг #мосгордума #навальнисты

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