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13:01   27 Июля 2019
Россия

Союзмультфильм хочет выпустить «Крокодила Гену» и «Попугая Кешу» в 3D

Союзмультфильм хочет выпустить «Крокодила Гену» и «Попугая Кешу» в 3D

Художник-постановщик студии «Союзмультфильм» Юрий Пронин рассказал о планах перевыпустить такие известные советские мультипликационные фильмы как «Чебурашка и крокодил Гена» «попугай Кеша в формате 3D.

Об этом Пронин рассказал в субботу 27 июля, выступая на форуме молодых деятелей культуры «Таврида 5.0».

По его словам, все популярные персонажи уже давно «про запас» уже сделаны в формате 3D.

«Поверьте, все самые известные бренды, такие как «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Попугай Кеша», они уже существуют в 3D, так как я художник по персонажам. Они про запас уже есть, и наши продюсеры уже ищут варианты реализации», - добавил он.

Слова художника-постановщика в своем Telegram-канале приводит издание «Говорит Москва».

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Автор: Александр Люблинский
#россия #культура #общество #союзмультфильм

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