Жители сирийского поселка Багуз, расположенного на восточном берегу Евфрата, основали организацию «Амаль Аль-Багуз Дивелопмент» для оказания помощи беженцам, возвращающимся в свои дома в самом населенном пункте и в его окрестностях.

Добровольцы вывозят мусор, привозят питьевую воду, хоронят останки убитых, пишет Федеральное агентство новостей. Сирийцы взяли все в свои руки, поскольку так и не дождались помощи от США и Сирийских демократических сил (SDF).

Провинции Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор после незаконной оккупации международной коалицией во главе с США оказались под властью курдов. При этом ни SDF, ни американцы не занимаются вопросами восстановления социальной инфраструктуры в регионе.

«Демократические силы» лишь наращивают свой контингент якобы для борьбы с террористами, а Штаты интересуются лишь оказавшимися теперь под их контролем нефтяными и газовыми месторождениями на восточном берегу Евфрата.

Благополучие местных жителей не интересует никого. При этом в восточных и северо-восточных провинциях не хватает медицинских учреждений. Среди сирийцев распространяются заболевания, растет смертность.

Местное население все чаще выражает свое недовольство новой властью, но американцы не спешат реагировать на требования людей. Очевидно, главной целью Вашингтона был захват углеводородных месторождений, пишет агентство.