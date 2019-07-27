Клинцевич призвал силовиков жестче пресекать беспорядки на незаконном сборище в Москве

Несанкционированная акция оппозиционеров в поддержку незарегистрированных из-за недостоверных подписей кандидатов на выборах в Мосгордуму ожидается сегодня у стен московской мэрии. Полицейские готовы к жесткому ответу на любые провокации участников незаконного митинга. Политический аспект не должен быть здесь преградой, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич, слова которого приводит «ПолитРоссия».

Правоохранители на предстоящем несанкционированном митинге оппозиции в Москве будут придерживаться закона, при этом, жестко отвечая на провокации.

«Московская полиция имеет колоссальный опыт и умения, но зачастую просто политический аспект мешает. Закон и порядок – это норма. Хочешь что-то делать – делай: напиши, согласуй, выступай, митингуй. А по всему остальному, что не вкладывается в рамки закона, будь добр неси ответственность», — заявил сенатор.

Также член СФ считает, что представители оппозиционной тусовки идут на провокации, так как не в состоянии заручиться поддержкой населения. Ведь люди, уверен сенатор, прекрасно осознают, что эти кандидаты ничего из себя не представляют.

Эти «активисты» пытаются получить какие-то политические очки, но народ понимает, что большинство из них пустышки, заявил Клинцевич. Кроме того, люди знают, что часть задач, которые стоят перед оппозицией, поставлены извне.

«Если в действиях оппозиции будут деяния, которые противоречат закону, то будет соответствующая реакция правоохранителей», – добавил политик.

Член Совфеда заметил, что полицейским нужно действовать жестче в отношении тех, кто откровенно идет на провокации. При этом, он считает, что нередко политики сдерживают правоохранителей в России. Однако, напомнил сенатор, в странах Запада в таких случаях стражи порядка действуют гораздо грубее.

«Вот у нас там жалуются: "Задержали 25 несистемных оппозиционеров. Ай-ай, что ж вы такие?” В Париже, например, по 900, по 1,5 тысячи задерживают, причем задерживают жестко, с госпитализацией по 150 человек, потому что действуют в рамках закона. И у нас, когда идет провокация, которая направлена на дестабилизацию и угрозу гражданам, которые живут и отдыхают в нашем городе, будет такая же реакция», – сообщил сенатор.

Прошлый несогласованный митинг, проходивший под видом «встречи независимых кандидатов с избирателями», обернулся целой серией провокаций у здания Мосгоризбиркома в российской столице. Однако никаких задержаний не последовало, несмотря на то, что оппозиционеры откровенно провоцировали стражей порядка, для непонятных целей пытались разбить палаточный городок по типу «майдана», вероятно, намереваясь добиться необходимой для Запада картинки якобы царящего в России «кровавого режима». Экс-кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и вовсе попыталась наброситься на блюстителя закона, после чего все же оказалась задержана, но вскоре отпущена.

Ранее юристу ФБК Любови Соболь отказали в регистрации в качестве кандидата в МГД. Причиной стали не только поддельные подписи за ее выдвижение, но и неправильно оформленные документы о заграничном имуществе. Соратница блогера Алексея Навального заявляет, что решение избиркома «нарушает ее права» несмотря на то, что оно полностью законно.