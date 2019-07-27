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12:21   27 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Американская сторона поддерживает минский (ОБСЕ, Украина, РФ, республики Донбасса) и нормандский (Украина, РФ, Франция, Германия) форматы переговоров по решению украинского вопроса. Соответствующее заявление в ходе брифинга в Киеве сделал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Он также рассказал, что во время своего визита в украинскую столицу побывал в зоне конфликта в Донбассе.

«Это зона военных действий уже пять лет, и иногда общественное внимание к этому притупляется», — отметил он, добавив, что нельзя забывать в каких условиях живут люди в этом регионе.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #украина #нормандский формат #волкер #минский формат

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