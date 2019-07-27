Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Американская сторона поддерживает минский (ОБСЕ, Украина, РФ, республики Донбасса) и нормандский (Украина, РФ, Франция, Германия) форматы переговоров по решению украинского вопроса. Соответствующее заявление в ходе брифинга в Киеве сделал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Он также рассказал, что во время своего визита в украинскую столицу побывал в зоне конфликта в Донбассе.