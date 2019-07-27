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12:30   27 Июля 2019
Россия

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Доказательства давления на избирком следователи ищут дома у пресс-секретаря Навального

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартире сотрудников ФБК Киры Ярмыш и Руслана Шаведдинова. Об этом написала Ярмыш на своей странице в Twitter.

По ее словам, в скором времени ее и Шаведдинова доставят на допрос в Следственный комитет. Также пресс-секретарь Алексея Навального отметила, что правоохранители изымают технику.

Обыски, как написала сама Ярмыш, связаны с уголовным делом о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.

Напомним, против 15 «независимых» кандидатов на выборах в Мосгордуму СКР возбудил дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». По версии следствия, в июле представители оппозиции провели несколько несанкционированных митингов, с целью сорвать работу Московской избирательной комиссии и окружных избиркомов.

Обыски проходят именно по этому делу, заявили в правоохранительных органах.

Несколькими днями ранее обыски прошли в квартирах и у других сотрудников ФБК, в частности у Ивана Жданова. В среду с обыском также навестили оппозиционера Дмитрия Гудкова.

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Автор: Виктория Разумовская
#обыски #фбк #мосгордума #ярмыш

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