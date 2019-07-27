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Полиция задержала провокатора из Сочи на месте незаконного митинга в Москве

Полиция задержала провокатора из Сочи на месте незаконного митинга в Москве

 Клинцевич призвал силовиков жестче пресекать беспорядки на незаконном сборище в Москве

Клинцевич призвал силовиков жестче пресекать беспорядки на незаконном сборище в Москве
Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

 Президента Украины попросили восстановить авиасообщение с Россией

Президента Украины попросили восстановить авиасообщение с Россией
Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

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12:05   27 Июля 2019
Россия

Директор ФБК Жданов задержан за призывы к беспорядкам в Москве

Директор ФБК Жданов задержан за призывы к беспорядкам в Москве

Директора навальновского ФБК Ивана Жданова задержали полицейские в субботу 27 июля. Об этом сам Жданов написал в своем микроблоге Twitter.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что против 15 бывших кандидатов в депутаты Московской городской думы возбуждено дело о воспрепятствовании работе избирательных комиссий после того, как оппозиция провела ряд несанкционированных митингов.

Как заявил заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев, все кандидаты, которым было отказано в регистрации, могут оспорить решение избирательной комиссии в суде, вместо того, чтобы устраивать несанкционированные акции.

При этом все кандидаты, в том числе и Гудков, Яшин и Соболь, отдают себе отчет в реальности причин отказа в регистрации и существовании доказательств подделки подписей. Правоохранители обнаружили «фабрики» по фальсификации подписных листов, в которые вносились данные давно умерших и похороненных людей. Кроме того, появилась информация о том, что Любовь Соболь – юрист ФБК – некорректно оформила справку об имуществе за рубежом.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #общество

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