Директора навальновского ФБК Ивана Жданова задержали полицейские в субботу 27 июля. Об этом сам Жданов написал в своем микроблоге Twitter.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что против 15 бывших кандидатов в депутаты Московской городской думы возбуждено дело о воспрепятствовании работе избирательных комиссий после того, как оппозиция провела ряд несанкционированных митингов.

Как заявил заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев, все кандидаты, которым было отказано в регистрации, могут оспорить решение избирательной комиссии в суде, вместо того, чтобы устраивать несанкционированные акции.

При этом все кандидаты, в том числе и Гудков, Яшин и Соболь, отдают себе отчет в реальности причин отказа в регистрации и существовании доказательств подделки подписей. Правоохранители обнаружили «фабрики» по фальсификации подписных листов, в которые вносились данные давно умерших и похороненных людей. Кроме того, появилась информация о том, что Любовь Соболь – юрист ФБК – некорректно оформила справку об имуществе за рубежом.