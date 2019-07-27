Запуск японской коммерческой ракеты МОМО-4 закончился неудачей

Японская космическая коммерческая ракета МОМО-4 рухнула в море спустя некоторое время после того, как в субботу 27 июля состоялся очередной пуск.

Об этом в прямом эфире сообщает венчурная компания Interstellar Technologies – владелица ракеты.

Как отмечается в сообщении компании, ракета рухнула из-за сбоя в бортовом компьютере, который привел к преждевременному отключению двигателя.

Ракета МОМО-4 является малогабаритной, ее длина составляет всего десять метров, а диаметр – 50 сантиметров. Запуск МОМО-3 состоялся в мае текущего года, и оказался единственным удачным из четырех попыток. МОМО-3 успешно вышла на заданную орбиту, в то время как МОМО-1 и МОМО-2 взорвались на старте.

В планах компании Interstellar Technologies в 2023 году запустить ракету с орбитальным спутником на борту, а также начать коммерческие запуски ракет.