Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Полиция задержала провокатора из Сочи на месте незаконного митинга в Москве

Полиция задержала провокатора из Сочи на месте незаконного митинга в Москве

 Клинцевич призвал силовиков жестче пресекать беспорядки на незаконном сборище в Москве

Клинцевич призвал силовиков жестче пресекать беспорядки на незаконном сборище в Москве
Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

 Президента Украины попросили восстановить авиасообщение с Россией

Президента Украины попросили восстановить авиасообщение с Россией
Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

 Запуск японской коммерческой ракеты МОМО-4 закончился неудачей

Запуск японской коммерческой ракеты МОМО-4 закончился неудачей
Полиция задержала провокатора из Сочи на месте незаконного митинга в Москве

Полиция задержала провокатора из Сочи на месте незаконного митинга в Москве

 Клинцевич призвал силовиков жестче пресекать беспорядки на незаконном сборище в Москве

Клинцевич призвал силовиков жестче пресекать беспорядки на незаконном сборище в Москве
Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

 Президента Украины попросили восстановить авиасообщение с Россией

Президента Украины попросили восстановить авиасообщение с Россией
Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

Сирийцы пытаются сами восстановить восточные районы страны из-за бездействия США

 Запуск японской коммерческой ракеты МОМО-4 закончился неудачей

Запуск японской коммерческой ракеты МОМО-4 закончился неудачей
12:35   27 Июля 2019
Весь мир

Запуск японской коммерческой ракеты МОМО-4 закончился неудачей

Запуск японской коммерческой ракеты МОМО-4 закончился неудачей

Японская космическая коммерческая ракета МОМО-4 рухнула в море спустя некоторое время после того, как в субботу 27 июля состоялся очередной пуск.

Об этом в прямом эфире сообщает венчурная компания Interstellar Technologies – владелица ракеты.

Как отмечается в сообщении компании, ракета рухнула из-за сбоя в бортовом компьютере, который привел к преждевременному отключению двигателя.

Ракета МОМО-4 является малогабаритной, ее длина составляет всего десять метров, а диаметр – 50 сантиметров. Запуск МОМО-3 состоялся в мае текущего года, и оказался единственным удачным из четырех попыток. МОМО-3 успешно вышла на заданную орбиту, в то время как МОМО-1 и МОМО-2 взорвались на старте.

В планах компании Interstellar Technologies в 2023 году запустить ракету с орбитальным спутником на борту, а также начать коммерческие запуски ракет.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#япония #ракета #пуск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...