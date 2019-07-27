«Ликвидировать» незаконный митинг в Москве призвал депутат Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что сотрудники полиции приложат все усилия для того, чтобы защитить москвичей от провокаций на предстоящем несанкционированном митинге. Об этом пишет iReactor.

Он подчеркнул, что правоохранители умеют без применения силы пресекать незаконные акции, однако в случае нарушения правопорядка, погромов и угрозы безопасности, полиция должна действовать жестко.

«Не надо забывать, что в очередной раз люди хотят устроить погромы и побоища в центре столицы. И жители столицы ожидают от полицейских, что они не допустят погромов любыми способами», — сказал Милонов.

По словам депутата, подобные мероприятия желательно «ликвидировать» культурно и вежливо.

Представители оппозиции призывают людей выйти на незаконный митинг после того, как некоторым из них отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Причиной, по которой московская комиссия не допустила их, является массовая подделка подписей и большой процент брака. Кроме того, протеже Навального Любови Соболь сдала в МГИК неправильно оформленную справку о своей заграничной недвижимости.