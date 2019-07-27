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11:36   27 Июля 2019
Россия

Атомную подлодку «Хабаровск» спустят на воду до конца года

Атомную подлодку «Хабаровск» спустят на воду до конца года

Атомная подлодка «Хабаровск» будет спущена на воду на заводе «Севмаш» до конца 2019 года. Она станет носителем беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», сообщил источник РИА Новости.

Несколько месяцев назад на воду была спущена другая субмарина, которая станет испытательным носителем подводных беспилотников, — «Белгород».

Подлодка относится к проекту 949А «Антей» (аналог «Курска»), который модернизировали специально для системы «Посейдон». Проект субмарины «Хабаровск» не разглашается.

Глава государства Владимир Путин впервые рассказал о разработке «Посейдона» в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, эти машины могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#флот #подлодка #посейдон #севмаш

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