США знают, кто совершил взрыв в Идлибе, но обвиняют Россию

Писатель и общественный деятель Николай Стариков обвинил Вашингтон в очередной провокации, целью которой является очернение России. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Госсекретарь США Майк Помпео выступил ранее с заявлением о том, что российские ВКС якобы атаковали рынок в одном из городов в провинции Идлиб. Москва в свою очередь все обвинения категорически отрицает, заявляя что российские военнослужащие в тот день в этом районе вообще не работали. Более того, Россия может это доказать, говорит Стариков.

«США же делают вид, что они глухонемые, ничего не слышат и раскручивают эту лживую информацию дальше», — отметил эксперт.

Остается вопрос: если взрыв был, то кто его устроил и почему Штаты пытаются обвинить в случившемся Россию? Стариков объяснил это двойными стандартами.