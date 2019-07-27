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11:12   27 Июля 2019
Весь мир

США знают, кто совершил взрыв в Идлибе, но обвиняют Россию

США знают, кто совершил взрыв в Идлибе, но обвиняют Россию

Писатель и общественный деятель Николай Стариков обвинил Вашингтон в очередной провокации, целью которой является очернение России. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Госсекретарь США Майк Помпео выступил ранее с заявлением о том, что российские ВКС якобы атаковали рынок в одном из городов в провинции Идлиб. Москва в свою очередь все обвинения категорически отрицает, заявляя что российские военнослужащие в тот день в этом районе вообще не работали. Более того, Россия может это доказать, говорит Стариков.

«США же делают вид, что они глухонемые, ничего не слышат и раскручивают эту лживую информацию дальше», — отметил эксперт.

Остается вопрос: если взрыв был, то кто его устроил и почему Штаты пытаются обвинить в случившемся Россию? Стариков объяснил это двойными стандартами. 

«Понимая, зная, что происходит на самом деле, они пытаются выворачивать ситуацию там, чтобы как можно больше грязи вылить на Российскую Федерацию», — подытожил общественный деятель.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #сирия #провокация #вкс рф

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