СМИ выяснили, что Яшин планировал войну с избиркомом задолго до подписной кампании

Илья Яшин, которому Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатом на выборах в Московскую городскую думу из-за брака в подписных листах, изначально ориентировал свой избирательный штаб на конфликты и провокации. Об этом сообщил Telegram-канал «Акитилоп» со ссылкой на источник в команде несостоявшегося кандидата

Как рассказал источник, недавно на встрече Яшина со сборщиками подписей у него напрямую спросили, зачем была нужна подписная кампания, если план «независимых кандидатов» изначально заключался в том, чтобы организовать конфликт с избирательным комитетом.

«Не смог тогда прямо ответить Илья, как же быть с подписями, если по итогу потребуется уличный движ и провокации. Ну, а как тут ответишь?», — говорится в публикации.

Ранее журналистка Леся Рябцева, прокомментировала слова блогера Алексея Навального, напомнив, что, по его мнению, каждому из кандидатов в МГД нужно было вложить не менее миллиона рублей в избирательную кампанию.

Илья Яшин и Дмитрий Гудков потратили около 550 тысяч рублей, а Иван Жданов и вовсе только 200 тысяч.

«Камон, господа, нельзя же так палиться, особенно когда начальник четко сказал – минимум лям», — заявила Рябцева.

Также и бывший координатор штаба Яшина Петр Проскурин рассказал журналистам, что те из сборщиков подписей, кто добросовестно работал, были в итоге заменены на новых людей, после чего количество «собранных» автографов возросло почти в три раза.

«Все сделали вид, что никто ничего не понял», — добавил Проскурин.

По словам политолога Павла Данилина, честный сбор подписей изначально не входил в планы так называемых «независимых» кандидатов, они сразу ориентировались на то, что большую часть автографов будут фальсифицировать, и это подтверждается тем фактом, что никто из них не обращается в суд.