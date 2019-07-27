Западные СМИ могут воспользоваться митингом в Москве для провокаций

Член Совфеда Ольга Тимофеева призвала правоохранителей адекватно отвечать на провокации, которые могут возникнуть в ходе предстоящего незаконного митинга. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Сенатор подчеркнула, что полиция в таких случаях должна действовать по закону, применяя доступные методы диалога. Она также отметила, что для подобных акций протеста нужна сакральная жертва.

«Если они работают по украинскому сценарию, по этому лекалу, выстраивают именно эту линию, то они будут провоцировать органы правопорядка», — считает Тимофеева.

Также сенатора тревожит возможная истерия со стороны западных СМИ. По ее словам, западная пресса обязательно воспользуется ситуацией для осуществления провокаций.

Напомним, представители оппозиции намерены провести в центре столицы митинг, который власти города не согласовали. Свое недовольство хотят выразить «независимые» кандидаты, которых ранее не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму. Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации соратникам Навального, в частности, Любови Соболь, Илье Яшину, Ивану Жданову и другим из-за большого количества бракованных подписей. Юристу ФБК, кроме поддельных подписей, помешала стать кандидатом заграничная недвижимость.