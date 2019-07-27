Президента Украины попросили восстановить авиасообщение с Россией

Петиция с просьбой восстановить авиасообщение между Украиной и Россией зарегистрирована на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Автором сообщения является Виктория Темченко, которая пишет, что из-за запрета страдают простые украинцы, лишенные возможности видеться с родными, проживающими в России.

«Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями», — пишет женщина.

Ранее сообщалось, что к президенту Украины обратились с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с Крымом, так как после того, как официальный Киев принял решение перестать пускать на полуостров поезда, украинцы вынуждены ездить туда окружным путем, тратить время на пересадки и пользоваться услугами нелегальных перевозчиков.