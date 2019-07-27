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10:24   27 Июля 2019
Россия

Депутат пригрозил участникам незаконного митинга в Москве статьей о хулиганстве

Депутат пригрозил участникам незаконного митинга в Москве статьей о хулиганстве

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что если предстоящий несогласованный митинг будет мешать людям, которые приедут в центр столицы погулять и отдохнуть накануне Дня ВМФ, то полиция должна действовать, как того требует закон. Об этом пишет Nation News.

Он отметил, что если участники несанкционированной акции будут мешать людям, к ним можно будет применить статью о хулиганстве. В таком случае жесткие меры со стороны правоохранителей будут оправданны. 

«Если будут попытки затруднить движение, будет рукоприкладство, попытки нарушения порядка в городе, в этом случае полиции явно надо будет в целом действовать пожестче», — сказал Федоров. 

Депутат также предостерег от повторения ситуации с украинским майданом.

«Майдан ведь начался, когда правоохранительная система на Украине потворствовала сначала хулиганам, а потом бандитам. Поэтому нужно четко исполнять закон», — сказал он. 

Напомним незаконный митинг устраивают «независимые» кандидаты, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах в Мосгордуму, поскольку в их подписных листах обнаружилось много брака, в частности, подписи «двойников» и умерших людей. Юристу ФБК Любови Соболь, помимо поддельных подписей, помешала стать кандидатом заграничная недвижимость.

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #митинг #мосгордума #мосгоризбирком

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