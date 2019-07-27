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9:17   27 Июля 2019
Россия

Собянин пообещал обеспечить порядок во время несогласованного митинга в Москве

Собянин пообещал обеспечить порядок во время несогласованного митинга в Москве

Градоначальник Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок на предстоящем несогласованном митинге в столице будет обеспечен в соответствии с законодательством. Об этом мэр написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что провокаторы активно призывают москвичей приходить на несанкционированную акцию. При этом правоохранители утверждают, что эти протесты ставят под угрозу безопасность, жизнь и здоровье людей.

Собянин подчеркнул, что все правовые вопросы будут решаться в установленном порядке. Порядок будет обеспечен согласно закону.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #собянин #митинг #мосгордума

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