Япония будет сотрудничать с США по противодействию новым ракетам КНДР

Японское Минобороны планирует совместно с США разрабатывать методы перехвата новых северокорейских ракет, способных достичь японских островов и имеющих сложную для перехвата траекторию, передает в субботу общественное телевидение Японии.

В японском оборонном ведомстве выяснили, что новые ракеты КНДР летят на сравнительно низкой высоте, что нехарактерно для обычных баллистических ракет. Это осложняет перехват, поэтому Министерство обороны Японии собирается тесно сотрудничать с Вашингтоном в вопросе противодействия новой возможной угрозе.

Напомним, в четверг Комитет начальников штабов ВС Республики Корея заявил, что Пхеньян запустил в восточном направлении две ракеты малой дальности, которые упали в Японское море.

Согласно информации ЦТАК, глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что «испытание нового тактического вооружения стало настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развертывание передового вооружения на территории Южной Кореи, а также военные учения».