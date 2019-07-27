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8:37   27 Июля 2019
Политика

Япония будет сотрудничать с США по противодействию новым ракетам КНДР

Япония будет сотрудничать с США по противодействию новым ракетам КНДР

Японское Минобороны планирует совместно с США разрабатывать методы перехвата новых северокорейских ракет, способных достичь японских островов и имеющих сложную для перехвата траекторию, передает в субботу общественное телевидение Японии.

В японском оборонном ведомстве выяснили, что новые ракеты КНДР летят на сравнительно низкой высоте, что нехарактерно для обычных баллистических ракет. Это осложняет перехват, поэтому Министерство обороны Японии собирается тесно сотрудничать с Вашингтоном в вопросе противодействия новой возможной угрозе.

Напомним, в четверг Комитет начальников штабов ВС Республики Корея заявил, что Пхеньян запустил в восточном направлении две ракеты малой дальности, которые упали в Японское море.

Согласно информации ЦТАК, глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что «испытание нового тактического вооружения стало настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развертывание передового вооружения на территории Южной Кореи, а также военные учения».

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Автор: Мария Милкевич
#сша #кндр #ракета #южная корея

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