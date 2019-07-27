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7:58   27 Июля 2019
Россия

Глава СПЧ призвал людей не идти на поводу у нарушающей закон оппозиции

Глава СПЧ призвал людей не идти на поводу у нарушающей закон оппозиции

Глава СПЧ при президенте РФ Михаил Федотов призвал сторонников и «лидеров» оппозиции вести себя сдержанно в ходе несанкционированного митинга в Москве, который намечен на 27 июля, пишет Федеральное агентство новостей.

Правозащитник считает противоестественной ситуацию, при которой кандидаты, снятые с выборов, призывают граждан выйти на незаконную акцию протеста. Федотов напомнил, что встреча кандидатов с избирателями и несанкционированный митинг — это далеко не одно и то же. У первого мероприятия есть четкий регламент, оно проводится исключительно в помещении и лишь на определенное избиркомом время.

«Противоестественно то, что многие кандидаты почему-то убеждают избирателей в отсутствии необходимости заранее уведомлять соответствующие органы власти о проведении встреч с избирателями», — приводит слова Федотова пресс-служба СПЧ.

Ранее стало известно, что кандидаты от оппозиции, получившие отказ в регистрации на выборах в МГД, решили провести в субботу несанкционированный митинг, который грозит столице беспорядками.

Московская полиция призвала граждан не принимать участие в несогласованном мероприятии ради их собственной безопасности. В ведомстве подчеркнули, что акция является незаконной, так как не была согласована с властями Москвы. Многие эксперты выразили мнение, что оппозиционеры намерены спровоцировать жесткую реакцию полиции, чтобы нарисовать картину «притеснений» для западных СМИ.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #оппозиция #митинг #спч #мосгордума

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