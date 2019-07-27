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7:19   27 Июля 2019
Весь мир

Американский БПЛА провел разведку у побережья Крыма

Американский БПЛА провел разведку у побережья Крыма

Американский стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk вечером в пятницу провел разведку над побережьем Крыма и Краснодарского края, согласно информации мониторингового ресурса PlaneRadar.

Летательный аппарат поднялся в небо с авиабазы в Италии, в 14:45 по московскому времени закончил мониторинг линии развода сил в Донбассе, а через пять часов был обнаружен над Черным морем вблизи российских границ.

В последнее время иностранные беспилотные аппараты и самолеты-разведчики стали часто замечать вблизи границ РФ, в частности, над Черным морем, у Калининградской области и возле российских баз в Сирии.

Вопреки призывам Министерства обороны РФ США отказываются сворачивать разведывательные операции на подступах к России.

 

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #беспилотник

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