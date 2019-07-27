Трюдо и Джонсон поговорили об отношениях между странами после выхода Британии из ЕС

Канадский премьер Джастин Трюдо поговорил с британским коллегой Борисом Джонсоном о развитии двухсторонних отношений после Brexit, сообщается в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте правительства Канады.

«Они подчеркнули свою приверженность к поиску плавного перехода к двусторонней торговле и инвестициям после Brexit», — отмечается в сообщении.

Также Трюдо сказал, что надеется на сотрудничество с Джонсоном по взаимно интересным вопросам мировой торговли, климатических изменений, соблюдения прав человека, свободы СМИ, отношений с Китаем, ситуации на Украине, а также поддержания мирового порядка.

Напомним, в среду, 24 июля, Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании. Прежний председатель правительства Тереза Мэй ушла в отставку, так как не сумела решить проблемы Brexit и объединить консерваторов. Джонсон, в свою очередь, дал обещание при любых обстоятельствах вывести страну из Евросоюза 31 октября, но создать «новое партнерство».