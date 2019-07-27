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 Трюдо и Джонсон поговорили об отношениях между странами после выхода Британии из ЕС

Трюдо и Джонсон поговорили об отношениях между странами после выхода Британии из ЕС
6:29   27 Июля 2019
Весь мир

Трюдо и Джонсон поговорили об отношениях между странами после выхода Британии из ЕС

Трюдо и Джонсон поговорили об отношениях между странами после выхода Британии из ЕС

Канадский премьер Джастин Трюдо поговорил с британским коллегой Борисом Джонсоном о развитии двухсторонних отношений после Brexit, сообщается в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте правительства Канады.

«Они подчеркнули свою приверженность к поиску плавного перехода к двусторонней торговле и инвестициям после Brexit», — отмечается в сообщении.

Также Трюдо сказал, что надеется на сотрудничество с Джонсоном по взаимно интересным вопросам мировой торговли, климатических изменений, соблюдения прав человека, свободы СМИ, отношений с Китаем, ситуации на Украине, а также поддержания мирового порядка.

Напомним, в среду, 24 июля, Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании. Прежний председатель правительства Тереза Мэй ушла в отставку, так как не сумела решить проблемы Brexit и объединить консерваторов. Джонсон, в свою очередь, дал обещание при любых обстоятельствах вывести страну из Евросоюза 31 октября, но создать «новое партнерство».

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Автор: Мария Милкевич
#великобритания #brexit #джонсон #канада #трюдо

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