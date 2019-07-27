Провокаторша Соболь утратила право быть политиком

Экс-кандидат на выборах в МГД Любовь Соболь подтвердила, что не намерена строить политическую карьеру, совершив ряд провокаций в здании Мосгоризбиркома, пишет «Слово и Дело».

Соболь вела себя неадекватно и по-хамски, препятствуя работе избирательной комиссии. В результате членам Мосгоризбиркома пришлось обратиться в СК РФ, который возбудил уголовное дело по статье 141 УК РФ, по которому она обязана будет дать показания. Также в отношении Соболь заведено административное дело о призывах к незаконным акциям протеста, но вместо того, чтобы явиться к следователям для дачи показаний, она отправилась в Мосгоризбирком и устроила провокацию.

Постоянно нарушая российские законы, Любовь Соболь не вправе быть политиком. Ее избирательная кампания изначально проводилась с нарушениями, по завершении этапа сбора подписей было обнаружено около 15 % недостоверных подписей, часть из которых принадлежала давно ушедшим из жизни людям.