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6:01   27 Июля 2019
Весь мир

Журналистка рассказала, почему восточные немцы хотят сближения с РФ

Журналистка рассказала, почему восточные немцы хотят сближения с РФ

Большая часть населения Восточной Германии желала бы сближения с РФ, сообщается в материале немецкой газеты Der Tagesspiegel.

Автор статьи Керстин Декер пишет, что по данным последних опросов, этого хотели бы 54 % жителей Западной Германии и 72 % жителей Восточной Германии.

«Политику Запада в отношении России считают неверной, вероятно, такое же большое количество людей», — говорится в материале.

Как считает журналистка, граждане бывшей ГДР лучше понимают Россию «уже потому, что они с ней лучше знакомы». Вероятно, это является причиной того, что многим из них трудно представить Крым не в составе РФ, а также «сильного недовольства» восточных немцев западными санкциями против России.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #германия #санкции #фрг #гдр

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