Благоустройство школьной спортплощадки в Колпино активизировалось после визита Беглова

Активная реконструкция спортплощадки ведется с 27 июня во дворе школы №542 на Загородной улице в Колпино после того, как территорию посетил врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов, пишут Невские Новости.

Площадка, о которой давно мечтали школьники, располагалась на территории квартала «Красный кирпичник», попавшего под программу реновации. Градоначальник помог решить проблему. Теперь там поставили новый забор и футбольные ворота, две стойки для баскетбола, отремонтировали спортивные тренажеры, рядом уложили специальное покрытие, а также частично перестелили футбольное поле.