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Благоустройство школьной спортплощадки в Колпино активизировалось после визита Беглова

Благоустройство школьной спортплощадки в Колпино активизировалось после визита Беглова

 Провокатор Яшин доставлен в отделение полиции в Троицке

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5:06   27 Июля 2019
Россия

Благоустройство школьной спортплощадки в Колпино активизировалось после визита Беглова

Благоустройство школьной спортплощадки в Колпино активизировалось после визита Беглова

Активная реконструкция спортплощадки ведется с 27 июня во дворе школы №542 на Загородной улице в Колпино после того, как территорию посетил врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов, пишут Невские Новости.

Площадка, о которой давно мечтали школьники, располагалась на территории квартала «Красный кирпичник», попавшего под программу реновации. Градоначальник помог решить проблему. Теперь там поставили новый забор и футбольные ворота, две стойки для баскетбола, отремонтировали спортивные тренажеры, рядом уложили специальное покрытие, а также частично перестелили футбольное поле.

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Автор: Мария Милкевич
#беглов #колпино #спортплощадки

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