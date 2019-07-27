Провокатор Яшин доставлен в отделение полиции в Троицке

Экс-кандидат в МГД Илья Яшин заявил в Facebook, что после обыска в его квартире он в сопровождении бойцов спецназа МВД был препровожден в отделение полиции Троицка.

«В сопровождении десятка бойцов спецназа МВД, в масках и с оружием, я доставлен в отдел полиции города Троицка», — сообщил он.

Полиция пока не подтвердила данную информацию. Ранее Яшин рассказал в Twitter, что к нему домой явились следователи с постановлением об обыске.

Напомним, несколько кандидатов в Мосгордуму, которых сняли с выборов из-за превышения количества недействительных подписей, включая Яшина, устроили 14 июля незаконный митинг у Мосгоризбиркома. Правоохранители многократно призывали граждан разойтись.

Позднее Следственный Комитет на фоне протестов и неадекватных действий ряда их участников, в частности, экс-кандидата в МГД и юриста ФБК Любови Соболь, возбудил дело о «воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий».