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 Суд разрешил потратить 2,5 миллиарда долларов на стену между США и Мексикой

Суд разрешил потратить 2,5 миллиарда долларов на стену между США и Мексикой
Благоустройство школьной спортплощадки в Колпино активизировалось после визита Беглова

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 Провокатор Яшин доставлен в отделение полиции в Троицке

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Журналистка рассказала, почему восточные немцы хотят сближения с РФ

 Суд разрешил потратить 2,5 миллиарда долларов на стену между США и Мексикой

Суд разрешил потратить 2,5 миллиарда долларов на стену между США и Мексикой
4:31   27 Июля 2019
Весь мир

Суд разрешил потратить 2,5 миллиарда долларов на стену между США и Мексикой

Суд разрешил потратить 2,5 миллиарда долларов на стену между США и Мексикой

Верховный суд США в пятницу дал Белому дому разрешение использовать 2,5 миллиарда долларов из выделенных Конгрессом для Пентагона денег на возведение стены на границе с Мексикой, гласит соответствующее судебное постановление.

Уточняется, что пятеро судей выступили в поддержку инициативы, остальные четверо — против. Так были заблокированы вынесенные ранее постановления федерального суда Северного округа штата Калифорния.

Напомним, 15 февраля Трамп ввел режим ЧП на границе США и Мексики, что дает ему возможность аккумулировать порядка 8 миллиардов долларов, в том числе из бюджета Пентагона. Администрация США собирается потратить эти деньги на возведение барьера протяженностью 376,5 километров, чтобы воспрепятствовать нелегальной иммиграции и контрабанде наркотиков.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп #мексика #стена

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