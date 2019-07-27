Суд разрешил потратить 2,5 миллиарда долларов на стену между США и Мексикой

Верховный суд США в пятницу дал Белому дому разрешение использовать 2,5 миллиарда долларов из выделенных Конгрессом для Пентагона денег на возведение стены на границе с Мексикой, гласит соответствующее судебное постановление.

Уточняется, что пятеро судей выступили в поддержку инициативы, остальные четверо — против. Так были заблокированы вынесенные ранее постановления федерального суда Северного округа штата Калифорния.

Напомним, 15 февраля Трамп ввел режим ЧП на границе США и Мексики, что дает ему возможность аккумулировать порядка 8 миллиардов долларов, в том числе из бюджета Пентагона. Администрация США собирается потратить эти деньги на возведение барьера протяженностью 376,5 километров, чтобы воспрепятствовать нелегальной иммиграции и контрабанде наркотиков.