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3:54   27 Июля 2019
Россия

Столичные власти призвали воздержаться от участия в незаконном митинге 27 июля

Столичные власти призвали воздержаться от участия в незаконном митинге 27 июля

Столичные власти призвали граждан воздержаться от участия в несогласованной акции 27 июля, заявили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Мэрия Москвы напомнила, что в противном случае митингующие могут быть привлечены к ответственности по закону, отметив, что «данные действия носят явно незаконный и провокационный характер».

С 20 июля в соцсетях звучат призывы к протесту  у здания правительства Москвы на Тверской против отказа в регистрации ряда независимых кандидатов в депутаты МГД.

Напомним, решение Мосгоризбиркома было основано на многочисленных фальсификациях подписных листов, в частности, в поддержку кандидатов Ильи Яшина и Любови Соболь. В отношении последней выяснилось также, что она владеет недвижимостью за рубежом.

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Автор: Мария Милкевич
#москва #оппозиция #митинг #мосгордума

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