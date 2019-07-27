Столичные власти призвали воздержаться от участия в незаконном митинге 27 июля

Столичные власти призвали граждан воздержаться от участия в несогласованной акции 27 июля, заявили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Мэрия Москвы напомнила, что в противном случае митингующие могут быть привлечены к ответственности по закону, отметив, что «данные действия носят явно незаконный и провокационный характер».

С 20 июля в соцсетях звучат призывы к протесту у здания правительства Москвы на Тверской против отказа в регистрации ряда независимых кандидатов в депутаты МГД.

Напомним, решение Мосгоризбиркома было основано на многочисленных фальсификациях подписных листов, в частности, в поддержку кандидатов Ильи Яшина и Любови Соболь. В отношении последней выяснилось также, что она владеет недвижимостью за рубежом.